أحزاب تركية تعلن انسحابها من انتخابات اسطنبول لصالح مرشح المعارضة

جهينة نيوز

أعلنت عدة أحزاب تركية انسحابها من انتخابات الإعادة في مدينة اسطنبول المقررة الشهر المقبل لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو الذي فاز في الانتخابات المحلية التي جرت في آذار الماضي.

وقال الأمين العام للحزب الشيوعي التركي كمال آوكيان في تصريحات له إن مرشحة الحزب زهرا كارا أوغلو التي حصلت على 10492 صوتا في الانتخابات الماضية لن تشارك في انتخابات اسطنبول المقررة في حزيران المقبل وناشد أنصار وأتباع الحزب التصويت لإمام أوغلو والعمل معا لإلحاق الهزيمة الكبرى بحزب رئيس النظام التركي العدالة والتنمية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا رضخت لمطالب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم وقررت إعادة إجراء الانتخابات البلدية في اسطنبول في الـ 23 من حزيران المقبل مستجيبة لرغبة أردوغان الذى طعن بفوز المعارضة فيها بعدما كانت اللجنة المذكورة أعلنت في الـ 17 من نيسان الماضي فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول بفارق 13 الف صوت عن مرشح حزب العدالة والتنمية.

كما أعلن حزب تركيا المستقلة انسحابه من الانتخابات ودعا أنصاره للتصويت لإمام أوغلو فيما أعلن مرشح حزب السعادة نجدت كوكجنار الذي حصل في الانتخابات الماضية على 103300 صوت عن استعداده للانسحاب من الانتخابات القادمة في حال اتخاذ الحزب مثل هذا القرار.

بدورهما أعلن الحزبان الديمقراطي الذي حصل على 22544 صوتا واليسار الديمقراطي الذي حصل على 30817 صوتا ومرشحان مستقلان حصلا على 4443 صوتا أعلنوا أنهم سيتخذون قريبا القرار النهائي الخاص بمشاركتهم في انتخابات حزيران ومن المتوقع ان ينسحبوا لصالح إمام أوغلو.

وكان زعيم حزب العمال التركي أركان باش أكد في وقت سابق اليوم أن قرار اللجنة العليا للانتخابات التابعة لنظام أردوغان إلغاء نتائج انتخابات مدينة اسطنبول مناقض للدستور والقوانين مشيرا إلى أن اللجنة بقرارها إلغاء الانتخابات أثبتت بأنها لسان حال الديكتاتور في نظام فاشي خطير داعيا كل القوى الوطنية والديمقراطية إلى التصدى للفاشية والديكتاتورية التي يقودها أردوغان ودمرت تركيا.