بالفيديو.. نجوى كرم تتألق بحملة الإعلان عن عطرها

جهينة نيوز

خطوة جديدة في حياة المطربة نجوى كرم خارجة عن نطاق الفن وهي إطلاق عطرها الجديد Najwa K، ولا شكّ في أنّ هذه الخطوة ترمز الى عقلها الاستراتيجي في إدارة أعمالها. ولتنفيذ الحملة الإعلانية لعطرها اختارت نجوى كرم ثوباً من توقيع المبدع العالمي جورج شقرا.

الفستان طويل منفّذ بقماش الساتان بلون النيود، يتميّز بكم واحد طويل جداً "كلوش" مزيّن بالثنيات إضافة الى تنورة تتميّز في قسم منها بالثنيات الرفيعة مع شق جانبي يكشف عن قسم من ساقها في الفيديو كليب يظهر الفستان بوضوح من الأمام ومن الخلف، واختياره موفّق وفي محلّه لأنّ المنتوج الذي تعلن عنه يدخل ضمن نطاق الأكسسوار الراقي فالفستان الرائع الذي جعل نجوى تطير كالفراشة مع عطرها هو من مجموعة كوتور ربيع وصيف 2019 .