أول تعليق للفرعون صلاح بعد "ريمونتادا" ليفربول التاريخية

جهينة نيوز

حرص المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على الاحتفال بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء، على حساب فريق برشلونة، بطريقة مميزة.

ولم يشارك صلاح في مباراة الأمس، وحضر المباراة من المدرجات بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في الرأس خلال مشاركته في مباراة السبت الماضي أمام فريق نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

وارتدى صلاح خلال المباراة قميصا كتب عليه باللغة الإنجليزية "Never Give Up"، أي "لا تستسلم أبدا".

ونشر صلاح بعد المباراة التي انتهت بفوز ليفربول برباعية بيضاء، عبر صفحته الرسمية في تويتر صورة له بقميص "التحدي والأمل"، وأرفقها بعبارة "المعنى واضح"، ويبدو أن النجم المصري كان مؤمنا بقدرة فريقه على العودة وصنع الريمونتادا رغم الخسارة في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

كما نشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر موقع تويتر، صورة لصلاح بالقميص، وأرفقها بعبارة: "صلاح آمن"، في إشارة إلى أن المصري كان واثقا من قدرة الريدز على خطف بطاقة التأهل إلى النهائي رغم صعوبة المهمة أمام ميسي ورفاقه.