11٫337 مليون ليرة لمصابي الشلل الدماغي بدرعا

جهينة نيوز

ذكرت نبال الحريري مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا أن عدد البطاقات الممنوحة للمعاقين بمحافظة درعا من عام ٢٠١٦ حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي /2733/ بطاقة إعاقة منها ١١٥١ بطاقة تم منحها للمعاقين خلال الربع الأول من العام الحالي تضمنت ٦١٧ بطاقة إعاقة حركية وتوزعت الأخرى على الإعاقات الأخرى من الشلل الدماغي وإعاقات سمعية وبصرية ونفسية ومزدوجة وعقلية.

وأضافت: يتم تجديد بطاقات الإعاقة الممنوحة للمعاقين قبل عام ٢٠١٦ بموجب تعليمات المجلس الفرعي للمعاقين بمحافظة درعا، حيث تم تجديد نحو ٢٠٢١بطاقة.

وبينت الحريري أن عدد أسر المعاقين للمصابين بالشلل الدماغي المستفيدة من الإعانات المالية خلال العام الماضي بلغت /928 / أسرة، بلغ مجموع المبلغ الإجمالي للإعانات لحالات الشلل الدماغي خلال العام الماضي ١٨،٩٩٦،٦٠٠ مليون ليرة، تم توزيع مبلغ وقدره ١١،٣٣٧،٤٠٠ مليون ليرة لحالات المصابين بالشلل الدماغي في مختلف أنحاء المحافظة موزعة على ثلاث فئات، الفئة الأولى للمصابين بالشلل الدماغي الرباعي وهذه الفئة مكونة من ٦٣٨ أسرة يصل قيمة الإعانة المقدمة لها ٢٥٢٠٠ ليرة لكل أسرة عن ستة أشهر ولمرة واحدة فقط، بينما الفئة الثانية فتضمنت المصابين بالشلل الدماغي طرفيين سفليين عدد الأسر المستفيدة من هذه الفئة ١١٠ أسر وبمبلغ ١٢٦٠٠ ليرة عن ستة أشهر، والفئة الثالثة للشلل الدماغي الأحادي ووصل عدد الأسر المستفيدة من هذه الفئة ١٧٥ أسرة وبمبلغ ٨٤٠٠ ليرة لكل أسرة عن ستة أشهر، وتتم جميع الإجراءات اللازمة للصرف مع كافة الجهات المعنية بصرف هذه الإعانات، وأشارت الحريري إلى أن كل أسرة لديها طفل مصاب بالشلل الدماغي تستطيع التقدم بطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل للحصول على الإعانة المالية بعد القيام بإحالة الطفل المصاب إلى اللجنة الطبية المختصة لتحديد الإصابة والشريحة التي ينتمي إليها الطفل المصاب.

ومن جهة أخرى تطالب الأسر التي لديها حالات إعاقة بالشلل الدماغي بزيادة مبالغ التعويض المقدمة لها لأنها لا تكاد تفي بالغرض، وأن تكون شاملة لجميع المصابين بالشلل الدماغي لدى الأسر التي تضم عدة مصابين لأن التعويض حاليا يتم منحه لطفل واحد في الأسرة مهما كان عدد الأطفال المصابين، ولاسيما أن هناك الكثير من الأسر التي لديها أكثر من طفل مصاب بالشلل الدماغي.