منزل لقضاء العطلة على مبدأ مغامرات هاري بوتر

جهينة نيوز

فجّر متنزّه "نورث شاير" في إنكلترا، مفاجأة سارّة لعشاق ومحبّي فيلم "هاري بوتر"، من خلال إمكانية العيش أكثر في أجواء الفيلم الساحرة والخيالية، من خلال استئجار كوخ مستوحى من طراز ديكور مدرسة "هوغوارتس" وبخاصة كوخ الحارس "هاغريد".

ووفقاً لموقع جريدة "ديلي ميل"، فإنه تمّ افتتاح "The Groundkeeper's Cottage" في متنزه العطلات نورث شاير، بالقرب من مدينة سالتبرن الإنكليزية، مع إمكانية تأجيره لعشاق فيلم هاري بوتر، قبل اليوم العالمي للفيلم في 2 أيار المقبل، حيث يُعتبر الكوخ الجديد مستوحى من ديكور كوخ الحارس "هاغريد" الشخصية الشهيرة في الفيلم، ويتوافر للإيجار مقابل 195 جنيهاً إسترلينياً في الليلة.

وبلغت كلفة بناء الكوخ 195 ألف جنيه إسترليني، وهو مكوّن من 3 مبانٍ ذات أسطح مستديرة متشابكة، اثنان مع الأبراج، وكلها مع نوافذ زجاجية ملونة، ويحتوي على غرفة معيشة مع مدفأة ضخمة وأدوات مائدة على طراز هاغريد معلقة من العوارض الخشبية، كما يوجد في الحمام الكبير بانيو نحاسي ضخم، بالإضافة إلى حوض نحاسي، ويشبه تماماً كوخ هاغريد من أفلام هاري بوتر.

المدخل الجديد مضاء بالفوانيس، قبل دخول غرفة المعيشة المرتبطة بمطبخ وغرفة الطعام ومنطقة المعيشة، ومزين بأدوات هاغريد مثل السلال القديمة والحبال والحقائب الجلدية والفوانيس، فيما يؤدّي أحد الأبواب إلى غرفة النوم الدائرية المكتملة بسرير مزدوج وسرير خشبي بطبقتين.

ورغم أن هاغريد كان يعيش حياة بدائية، إلا أن القائمين على الكوخ الجديد اهتموا بأن يكون المكان مريحاً لإقامة رائعة، من خلال وجود أريكتين مريحتين في غرفة المعيشة مع سرير كبير ومراتب عالية الجودة، حيث يمكنه استضافة 6 أشخاص للنوم.

وجاء الكوخ الجديد ضمن خطة متنزه نورث شاير لإنشاء عالم خيالي من القصص القصيرة والأفلام الشهيرة لزائريه، حيث أكدت مالكة الكوخ كارول كافنديش، عاشقة أفلام هاري بوتر، أنها اهتمت بكل التفاصيل الصغيرة ليظهر الكوخ الجديد مطابقاً تماماً لكوخ هاغريد، مثل زجاجة الحبر والريشة وحوض النحاس في الحمام والفوانيس والمفاتيح والحبل القديم.

وفي العام 2015، افتتح نورث شاير "بوتس كورنر" المستوحى من ثقب الهوبيت لمحبي فيلم Lord of the Rings في جميع أنحاء العالم، كما شهد العام الماضي افتتاح مقهى Green Dragon بأسلوب مستوحى من النزل الذي يفضله الهوبيت في الأفلام، ويتوافر أيضاً كوخ قصص، وأكواخ الرعاة، والتخييم.