روحاني: اتخذنا خطوات جديدة في إطار الاتفاق النووي ولن نسمح لامريكا بأن تبدله بمنطق الربح والخسارة

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده اتخذت خطوات جديدة في إطار الاتفاق النووي ولم تخرج منه لأن انهياره خطر على إيران والعالم بأسره.

وقال روحاني في كلمة اليوم بعد أن استنفدنا اليات الاتفاق وقدمنا كل ما هو مطلوب منا فاننا نعلن عن خفض تنفيذ بعض التعهدات بناء على بنوده ومنذ اليوم سنوقف بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل وسنمهل الاطراف الخمسة المتبقية في الاتفاق النووي 60 يوما لتنفيذ تعهداتهم.

وأوضح روحاني أن أميركا والكيان الإسرائيلي وبعض الدول الرجعية في المنطقة كانوا يعادون إيران والاتفاق النووي منذ بداية تطبيقه مؤكدا أن إيران تدافع بالقرار الذي اتخذته عن حقها الشرعي والقانوني من خلاله ولن تسمح للولايات المتحدة بأن تبدل هذا الاتفاق بمنطق الربح والخسارة.

ولفت إلى أن الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي خطت خطوات إيجابية لكنها غير كافية مذكرا بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبق وأكدت 14 مرة التزام إيران بتعهداتها في إطار الاتفاق.