الطيران الحربي الأمريكي عاجز أمام مقاتلة الجيل الخامس الروسية

جهينة نيوز

يرى خبراء أن القوات الجوية الأمريكية لا تملك وسائط قادرة على مقارعة مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57"ِ.

أفادت قناة RT بأن البنتاغون (وزارة دفاع الولايات المتحدة الأمريكية) تبحث عمن يستطيع أن يصنع ما يماثل ويحاكي مقاتلة "سو-57" الروسية لكي يُستخدم كهدف يجب أن يتدرب الطيارون الأمريكيون على مواجهته.

ويرى الخبراء أن البنتاغون كشف حين أعلن عن طلبه هذا أنه يعتبر مقاتلة "سو-57" لغزًا لا تملك القوات الأمريكية أن تحله ويجب أن تتعلم مهارة حله.

وقال الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف في تصريحات صحفية إن الخبراء الأمريكيين أدركوا أخيرا أنهم لا يملكون شيئا لمواجهة مقاتلة الجيل الخامس الروسية.

وبحسب الأمريكيين فإن تكنولوجيا الإخفاء "ستيلث" التي تجعل الطائرات الأمريكية خفية هي أرقى تكنولوجيا في هذا المجال. إلا أنه بات واضحا أخيرا أن تقنية البصمة الرادارية المنخفضة الروسية أفضل، فأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن حاجتها إلى ما يماثل ويحاكي الطائرة المقاتلة الروسية الحديثة ليُستخدم لتدريب الطيارين الأمريكيين.

ويظن الخبير الروسي أن الأمريكيين سيصنعون من الصاروخ الجوّال (كروز) شيئا ما يماثل طائرة "سو-57" أو يستخدمون طائرة "إف-18" لمحاكاة "سوخوي 57".

جدير ذكره أن روسيا عرضت طائرتها المقاتلة الحديثة المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات للرأي العام للمرة الأولى خلال معرض "ماكس2017" وهو معرض الطيران الذي تستضيفه مدينة جوكوفسك في ريف العاصمة الروسية موسكو.