موظف في الخطوط الجوية الكويتية ضحية حادثة دهس طيارة

جهينة نيوز

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية في بيان لها، عبر "تويتر" وفاة أحد موظفيها أثناء تأديته لعمله في ساحة سحب الطائرات.

وأوضحت الشركة في بيانها ظروف "الدهس"، قائلة "وقع حادث أليم لأحد الزملاء الموظفين الفنيين في المعدات الأرضية، أدى إلى وفاته أثناء تأديته لعمله في سحب إحدى طائرات الشركة من نوع B777 خالية من الركاب والأطقم من ساحة المطار إلى مبنى الركاب 4، بواسطة المعدة الخاصة بسحب الطائرات، وتجري حالياً التحقيقات اللازمة حول الموضوع من قبل السلطات الرسمية المعنية لمعرفة أسباب وقوع الحادث".

وتقدم رئيس مجلس الإدارة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية بالتعازي لأسرة الفقيد.