خمنوا كم مرة تزوجت غادة عبد الرازق

جهينة نيوز

صرّحت الفنانة غادة عبد الرازق خلال استضافتها في برنامج "عايشة شو" في ردِ على سؤال بأنّها وخلال قيامها بدورها في مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة" هل خطر في بالها أنها في الحقيقة ستتزوّج أيضاً خمس مرات، فردّت قائلة إنّها تزوجت إحدى عشرة مرة وبالفعل خلال المسلسل كانت بالفعل متزوجة خمس مرات بعد المسلسل وصل عدد زيجاتها إلى إحدى عشرة مرة. وأضافت أنها حالياً متفرغة لابنتها وحفيدتيها وتفكّر مجدداً في الزواج إذا وجدت الرجل الذي يحبها كإنسانة وليس كفنانة، مضيفة أنّ آخر أزواجها كان أصغر منها بالسن ولا تمانع من الارتباط برجل أصغر منها سناً.

عبد الرازق التي سبق أن صرّحت أنها أجمل من هيفاء وهبي، تراجعت عنها مشيرة إلى أن وهبي أجمل منها وأنها تعتبر نفسها مقبولة وليست جميلة