ليفربول يسحق برشلونة برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري الأبطال

جهينة نيوز

حقق ليفربول انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، في معقل الريدز "آنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل الأهداف لليفربول أوريجي في الدقائق 7 و79، وفينالدوم في الدقائق 54 و56.

وتأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي وينتظر ملاقاة الفائز من توتنام وأياكس أمستردام.

أما برشلونة فقد ودع دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي بعودة تاريخية بعدما تقدم على روما الموسم الماضي في ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف ولكنه خسر في الإياب بثلاثية دون رد.

وحقق الريدز الريمونتادا بعد الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة في "كامب نو"، ليتأهل الإنجليز للنهائي، الذي سيُقام في الأول من يونيو المقبل.