خطة استراتيجية لجعل مرفأ اللاذقية بوابة عبور بين المتوسط والشرق

جهينة نيوز

أكد مدير الشركة العامة لمرفأ اللاذقية- أمجد سليمان أن خطة التوسع التي يعمل عليها في مرفأ اللاذقية تعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لشركة مرفأ اللاذقية وانعكاسات المشروع تتمثل بالمساهمة في التنمية الاقتصادية، من خلال الإيرادات المحققة وتوفير فرص عمل، وتمكين المرفأ من استقبال سفن الأم (نشاط الاقطرما) واستقبال أجيال السفن الكبيرة التي تحتاج غواطس حتى ١٧ متراً، وخاصة في ظل زيادة حجوم النقل بالحاويات المتوقعة خلال إعادة الإعمار، ولكون المرفأ يعد بوابة القناة الجافة للنقل المتعدد الوسائط للعراق وما بعده، والحدّ من ظاهرة لجوء السفن إلى المرافئ المجاورة نظراً لأعماق الغاطس غير المناسبة وعدم كفاية الأرصفة، الأمر الذي يزيد فترة انتظار السفن ومدة مكوثها وانعكاس ذلك على مستوى الخدمة والأداء والتكاليف، وتوفير البنى التحتية البرية (السككية والطرقية) للنقل متعدد الوسائط لتمكين الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسورية كبوابة عبور إلى منطقة الشرق وخاصة بين المتوسط وغرب آسيا، مضيفاً أن خطة التوسع ستوفر فرص عمل داخل المرفأ وخارجه ناجمة عن النشاطات المرفئية الناشئة والمرتبطة بها، تنشيط النقل بوسائل النقل البرية والسككية، والطرقية والإيرادات المتحصلة من ذلك.

ولفت سليمان إلى أن شركة المرفأ تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات للمتعاملين، حيث إن النشاط الأساس الذي يزاوله المرفأ هو استقبال سفن البضائع والقيام بعمليات الشحن والتفريغ والخزن للبضائع، وما يتفرع عنها من خدمات مثل الرسو والتلبيس، والقطر، إضافة إلى تزويد السفن بالمياه العذبة ووجود ورشة لصيانة وإصلاح القاطرات البحرية، مفيداً أن المرفأ بصدد تفعيل خدمة جديدة تتعلق بإجراء التحاليل اللازمة للبضائع التي تحتاج لذلك وذلك بعد انطلاق عمل المخبر المركزي للمرفأ واعتماده.

وأضاف مدير شركة المرفأ أنه بالنسبة للمشاريع التي تم تدويرها من خطة ٢٠١٨ تشمل الربط الحلقي لمراكز التحويل (٤/٢٠-٠) ك ف، استكمال أعمال البراد في شركة مرفأ اللاذقية، مشروع عمرة فنية للروافع صيانة المزلقان، دراسة تنفيذ مشروع ترميم وتدعيم الجدار الاستنادي للسور الشرقي للمنطقة المرفئية مع المدينة، أما المشاريع الجديدة في خطة ٢٠١٩ فهي تركيب مصعد جديد في مبنى البراد.

وعن الخطة الإنتاجية عن الربع الأول لعام ٢٠١٩ صرّح مدير المرفأ أن إجمالي البضائع بلغ ٩٤١٥٧٧ طناً وأن عدد الحاويات TEU بلغ ٧٧٩٩٤ وعدد السفن بلغ ٩٥، بينما بلغ عدد الركاب ٣٣٢، وبلغ حجم الإيرادات 4.9 مليارات ليرة.