أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران

مولود ٨/ ٥: ذو حضور بسيط بتصرفاته، مظهره يصل لحد المبالغة في عدم الاكتراث، طبيعي مصمم مخطط مقاوم عقلاني يحب الرفاهية، يسعى للاستقرار، عنيد واقتصادي، في الأشهر القادمة تتعرف على وجه جديد على صعيد عاطفي، طموح لاقصى الحدود، الاستفادة من القوة البدنية والفكرية بسبب عروض مالية واستثمارية، تنقل من مكان لمكان، ارباح مادية وهدايا ثمينة

الحمل: انتبه من زيادة الضغط العائلي قد تنجح أو لا تنجح، ترزح تحت نقاط ضعف بدنية بسبب تأثير القمر بمربعكقد تفرط بالسلبية أكثر من الإيجابية، تعاني من مشكلة على صعيد عائلي، او يؤدي الى تنامي عصبية ونزاعات بين أفراد العائلة، تجد نفسك مشغول بمتابعة بعض الامور العائلية، انتبه على وضعك الصحي

الثور: فكر ذهني جيد وشخصيتك تسمح بازياد نسبة اتصالاتك ولقاءاتك، امور تتعلق بوجهة نظر انطوائية ومتحفظة تجد لها انجذاب أكثر بسبب اللقاءات والاخوة والجيران، مقاصدك جيدة كونك تكره العنف، اترك طريق للرجعة، اخبار جيدة وسفرة قصير ولقاءات

الجوزاء: حساس نوع ما، مستنفر حول الامور المالية، مبدع بالمشاركة وتجد روح تلاحم بينك وبين الآخرين، حتى يكون قدرة على العطاء والاستقلالية، هدايا ومكاسب، تجد اشياء كانت ضائعة، القمر ببرج السرطان تفكر بأمور مالية

السرطان: القمر ببرجك، بامكانك تحويل أفكارك المثالية الى خطوات عملية، تحب نفسك وتتقبلها أكثر، عشق جيد وسليم ونافع بسبب ان القمر ببرجك، تنسحب من التعاطي مع الاخرين، القمر ببرجك يعني انت بميدان اجتماعي وتنجح بلقاء شخص باتصال وتبادل اعمال مفيدة، انجذاب للطرف الاخر، لقاءات وحظ وشفافية وتلقائية وعقلانية

الأسد: يوم لك ويوم عليك، دولاب الحظ يسير عكس ما تشتهي، ثق بحاجاتك وجسدك، انت خبير بحياتك، تذكر ان تعطي نفسك ولو لمرة واحدة لتتنفس عميقا، توضح ارتباطاتك وتتفادى سوء الفهم وخيبة الامل من الأخرين، انتبه من الضياع والتآمر على سلم الاولويات وعلى اغراضك

العذراء: يوم جيد وملائم لتستفيد من مؤهلاتك في مجال مهني وتستفيد من زملاء مخلصين قادرين على دعمك ومساعدتك، تلتقي بصديق لم تلتقه منذ فترة، حضور حفلات ومناسبات وأنشطة، شغوف بمراتب التقييم، ممنوع الارباك والانزعاج، تعتمد نظام النفوذ النابع من عمق الخبرة

الميزان: تجد نفسك مدفوعا للاحتكاك، تعتمد النظام والنفوذ بأسلوبك النابع من إحساسك المرهف، مسؤول وحازم وقائد ومتفهم ووفير العيش ومنظم، تحصل على الامر الذي فيه مسؤولية وسلطة، تحب العظمة بكل شيء، انتبه واحرص على زملاءك واصدقاءك والمسؤولين عنك، يحاول الاخرون احباطك، تعامل مع الاطباء، انظمة غذائية

العقرب: رغبة باختراق مشاعر، تتمتع بدماغ محلل.ظ تقنية مباشرة بالتطبيق، تنجح بحقول إدارة الاعمال واللقاءات والمراكز الحكومية، الاحوال كلها تتغير لصالحك اليوم، أخبار وأشياء حافلة لمتطلبات حياتك الشخصية، المبالغة ممنوعة وتجنب الدخول لأماكن مجهولة، اتصالات لقاءات

القوس: تركز على امور مالية لا تتكل على الحظ فقط لان حكمتك تعتمد على التسلسل المنطقي والدلائل، نماذجك فيها قدوة وحكمة واستقامة ومصالحات، تطرح مخططات تتخذلنفسك مثال، تتبع خطة النجاح بدقة، لتعمل على طريق الهر الذي ينام عينا مغلقة وعين مفتحة

الجدي: تركز على الشركاء، علاقاتك الشخصية ذات حضور ملفت فيما يدعى الكاريزما المبهرة، انت واثق من نفسك لانك تجد نفسك هوية مع الشريك، ترضي الغير على حساب نفسك، تسجل بعض الخلافات، كن هادى وحاول ان تكون هادئا، عرقلة او تأجيل

الدلو: تشعر بوطأة وانزعاجمن وضعك الصحي، تتزايد ضغوط العمل عليك، تجد صعوبة بانجاز ما يفرض عليك، مما ينعكس عليك سلبا بالاتجاهين النفسي والصحي، لا تؤجل عمل ولا تفكر بانسحاب، تصارح ذاتك وتعلن قدرتك، الفشل نابع من حالة ظرفية وليس من اهمال شخصي، لا تخضع نفسك لطاقاتك غير موجودة لديك، ترمي اللوم على غيرك بدافع وقائي، انتبه لأعمالك ولا تنفعا

الحوت: رغبتك بالنجاح بالتعاون مع الغير، وبعد النظر وقوة التصميم تجعل من العمل متعة، وورشة مليئة بالحياة، تقدير ومديح خاصة ان القمر ببرج السرطان، تنجح بكافة اعمالك، تكون من ذوي النفوذ، تألق على جميع الأصعدة