مذهل .. كيف يقوم جهازنا المناعي بقتل البكتريا الضارة و تجاهل النافعة..؟

جهينة نيوز:

قام علماء جامعة "كوليدج" في لندن بتسجيل لحظة قتل الجهاز المناعي للبكتيريا في الدم عن طريق إنشاء "ثقوب الرصاص" داخل البكتريا.

ويقول العلماء إن الجهاز المناعي قادر على معرفة ما إذا كانت الخلية ضارة أو نافعة، عن طريق تشكيل ثقوب فيها.

وساعدت اللقطات الحديثة العلماء على اكتشاف "عنق الزجاجة" الرئيس في عملية القتل، التي تساعد على حماية خلايا الجسم، ما يمكن أن يؤدي إلى علاجات جديدة تعزز الجهاز المناعي لمعالجة الالتهابات البكتيرية.

وتتشكل الثقوب، التي يبلغ قطرها 10 نانومتر، بواسطة "مجمع نوبة الغشاء" (MAC)، وهو أحد أوائل المستجيبين للهجمات في نظام المناعة.

وفي البداية، وجد العلماء دليلا على إصابة البكتيريا بـ "ثقوب الرصاص"، في التصوير العلمي السابق للهجوم.

وفي الدراسة الجديدة، أجروا محاكاة لمعرفة كيفية تشكل الثقوب في بكتيريا "E. coli"، الموجودة في عينة من الدم.

واستخدم العلماء مسبار إبرة فائق الدقة للحصول على لمحة عن كيفية قتل الخلايا الصغيرة، في بضع ثوان فقط. وتقوم الإبرة بمسح السطح مرارا وتكرارا، لإنتاج صورة وتتبع كيفية اختراق البروتينات المناعية لسطح البكتيريا.

وبعد فترة وجيزة من بدء ظهور كل ثقب، تتوقف عملية القتل لتدخل خلايا الجسم في مرحلة الصدمة.

وقد نشر العلماء نتائج أبحاثهم في المجلة العلمية "Nature Communications".