مركز التنسيق الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي بالصواريخ على قاعدة حميميم

جهينة نيوز:

أعلن مركز التنسيق الروسي عن إحباط هجوم صاروخي نفذته التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب على قاعدة حميميم بريف اللاذقية.

وأشار المركز في بيان له إلى أن منظومتي الدفاع الجوي /بانتسير إس1/ و/تور إم1/ أسقطتا جميع الصواريخ والبالغ عددها 27 صاروخا أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة حميميم مؤكدا أنه لم تسقط أي قذيفة على القاعدة.

وبين المركز أنه تم على الفور رصد مواقع راجمات صواريخ الإرهابيين في منطقة جبل الزاوية الواقعة داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب وتدميرها بواسطة القوات الجوية الروسية والمدفعية السورية.

ويأتي هذا الاعتداء بعد يوم واحد من صد هجومين نفذتهما المجموعات الإرهابية بـ 36 قذيفة صاروخية على قاعدة حميميم.

وتنتشر في مدينة إدلب وريفها مجموعات إرهابية تنتمي إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمجموعات المتحالفة معه وتقوم بالاعتداء على المنازل السكنية في القرى والبلدات الآمنة ونقاط الجيش العربي السوري المنتشرة في محيط منطقة خفض التصعيد.