باكستان ستكمل خط الغاز الذي تعارضه واشنطن

جهينة نيوز:

اعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الثلاثاء، ان باكستان ستتخذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لتنفيذ مشروع مدّ انبوب الغاز الايراني الي باكستان علماً بأن واشنطن تعارض هذا الخط.

وبحسب وسائل اعلام باكستانية، فقد اصدر عمران خان اوامر جديدة للمسؤولين الباكستانيين بمن فيهم المسؤولون لدي وزارة الخارجية للمضي قدما في مشروع انبوب نقل الغاز الايراني الي باكستان المسمي بـ(آي بي).

وطلب رئيس الوزراء الباكستاني من مسوولي وزارة الخارجية في بلاده بانهاء الخلافات في وجهات النظر بهذا الشان وايجاد اسلوب فاعل للوصول الي اتفاق مشترك.

واضافت المصادر الباكسانية نقلا عن 'وثائق نشرتها اسلام اباد بشان الاوامر الجديدة لرئيس الوزراء الباكستاني'، ان عمران خان قال بان 'العقوبات الدولية' منعت باكستان من تنفيذ مسوولياتها تجاه مشروع نقل الغاز الايراني.

وقال عمران خان مخاطبا المسوولين الحكوميين في بلاده انه ينبغي توفير ظروف مناسبة بالتعاون مع ايران للدفع بعجلة مشروع خط نقل الغاز (آي بي) نحو الامام؛ كما دعا الي البدء في عملية اعادة النظر في سعر شراء الغاز من ايران