يوم غد حاسم.. إيران: آن الاوان لوقف تنفيذ بعض بنود الإتفاق النووي

جهينة نيوز:

أكد العضو باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي 'علاء الدين بروجردي'، ان الإنسحاب أحادي الجانب لأميركا من الإتفاق النووي، أظهر بأن إدارة ترامب غير ملتزمة بأي إتفاقية دولية وقال، 'بما أن الإلتزامات في إطار الإتفاق النووي ثنائية الجانب، فقد حان الوقت لكي نتوقف عن تنفيذ بعض بنود الإتفاق'.

وأشار بروجردي اليوم الثلاثاء في افادة صحفية الى إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي وإجراءات هذا البلد على مدى العام الأخير لتقويض هذا الإتفاق الدولي؛ قائلا ان الأميركيين خلال السنة أو السنتين الأخيرتين، أظهروا بأن أميركا في عالم ترامب منتهكة للحقوق الدولية وان هذا البلد غير ملتزم بأي إتفاقية أو معاهدة.

وصرح هذا العضو في لجنة الأمن القومي النيابية، ان جانبا من الإتفاق النووي يعود الى الجمهورية الإسلامية، وان مسؤولية رصد التطورات على مدى العام الماضي، كان على عاتق المسؤولين المعنيين، كما تم بذل جهود كبيرة لكي تعلن أوروبا عن مخالفتها الرسمية مع إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي وأن تعمل بصورة تامة بما ينص عليه الإتفاق النووي.

وتابع، انه ما عدا الصين وروسيا اللتين كانتا من بين الدول الموقعة على الإتفاق النووي فان تعامل الجمهورية الإسلامية مستمر معها وان أوروبا وبسبب الخوف من الضغوط والإجراءات الأميركية، لم تفِ بالتزاماتها.

وفيما لفت بروجردي الى أنه قد حان الوقت لإعادة النظر في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، حول الإتفاق النووي قال، ان الالتزامات في إطار الإتفاق النووي ثنائية وبما ان أميركا انتهكت العهود وأوروبا لم تعمل بتعهداتها في هذا المجال، فقد حان الوقت لإتخاذ الجمهورية الإسلامية إجراء مماثل؛ مؤكدا 'ان المجلس الأعلى للأمن القومي هو الجهة المعنية بهذا الموضوع'.

و في ذات السياق ستبلغ الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة يوم غدا الاربعاء مجموعة '4+1' بشان قرارها لخفض تعهداتها ازاء الاتفاق النووی وزعزعة احد اهم اركان هذا الاتفاق؛ وذلك علي خلفیة نقض العهود من جانب امریكا وانسحابها الاحادی من الاتفاق النووی.

وأفادت 'ارنا' ان المساعد السیاسی لوزیر الخارجیة سید عباس عراقجی سیبلغ سفراء الدول الخمس فی طهران (بریطانیا، وفرنسا، والمانیا، وروسیا والصین) بشان هذا الموضوع؛ وذلك خلال اجتماعه مع هؤلاء السفراء بمقر الخارجیة الایرانیة.

وفی سیاق متصل، سیبعث رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی، غدا رسالة الي رؤساء الدول الخمس مؤكدا فیها بكل وضوح علي مدي ضبط النفس الذی لجأت الیه طهران فیما یخص الاتفاق النووی، وان الفرص فاتت دون ان یتمكن الطرف الاخر من تنفیذ تعهداته فی اطار هذا الاتفاق؛ مما وضع ایران امام خیار واحد وهو خفض التعهدات.

ان رسالة الرئیس روحانی هذه ستحمل طابعا سیاسیا، وعلي امتدادها سیبعث وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف رسالة الي منسقة السیاسة الخارجیة لدي الاتحاد الاوروبی فدریكا موغیرینی، مشیرا فیها الي التفاصیل الفنیة والقانونیة حول خفض التعهدات الایرانیة.

النص الكامل لهتین الرسالتین سیحتفظ به كجزء من الوثائق السریة لدي اللجنة المشتركة للاتفاق النووی، لكن سیتم الاعلان عن الاخبار ذات الصلة فی وقت لاحق.

ان ما تطالب به ایران علي وجه التحدید فی هذا الخصوص، هو عودة الظروف المصرفیة والنفطیة الي ما كانت علیه فی مرحلة ما قبل انسحاب امریكا من الاتفاق النووی فی مایو 2018.

وستكون الفترة ما بین المرحلتین الأولي والثانیة من تخفیض إیران للتعهداتها النوویة لغایة شهرین، وإذا ما تم اتخاذ تدابیر جدیدة من قبل الطرف الآخر سوف تعود إیران إلي الظروف السابقة.

فارس- ارنا