بمشاركة الفنان دريد لحام في أحدها .... 7 أعمال درامية على الشاشات السورية

جهينة نيوز:

في خطوة تعد الأولى من جهة الإنتاج الكثيف واستقطاب الفنانين السوريين والتسويق للأعمال الدرامية السورية تعرض الشاشات الوطنية خلال شهر رمضان المبارك 7 أعمال درامية من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني 6 منها أنجزت ضمن مشروع “خبز الحياة”.

أول هذه الأعمال مسلسل (ناس من ورق) من الأعمال “تراجيكوميدي” تأليف أسامة كوكش وإخراج وائل رمضان وهو منفصل متصل يقدم في كل حلقة قصة من الأحداث القريبة لحياة الناس في مجتمعنا وصعوبة العمل تكمن في أحداثه التي تدور ببناء سكني يجمع بيوت أبطاله.

يشارك في العمل الفنان الكبير دريد لحام وهو من بطولة نخبة من الفنانين وهم فايز قزق وسلمى المصري وجرجس جبارة وصباح جزائري وسلاف فواخرجي وديمة قندلفت وصفاء سلطان ووفاء موصلي وفاديا خطاب وبشار اسماعيل وآخرون.

ومسلسل (عن الهوى والجوى) من الأعمال الاجتماعية الرومانسية من تأليف شادي كيوان وفادي سليم وإخراج فادي سليم عبارة عن خماسيات يتناول من خلالها قصص حب مثيرة تعالج بطريقة مختلفة مسلطاً الضوء على مراحل الحب من بدايته حين يسمى الهوى حتى نهايته وما يعرف بالجوى.

والمسلسل بطولة النجم غسان مسعود والفنانة القديرة منى واصف ورنا شميس ونور علي ومحمد الأحمد وجلال شموط وضحى الدبس ويزن السيد وجهاد الزغبي ولجين اسماعيل ووفاء موصلي وجيني اسبر ومحمد حداقي وعبير شمس الدين وغيرهم.

المسلسل الثالث (شوارع الشام العتيقة) وهو عمل ينتمي للبيئة الشامية من تأليف علاء عساف وإخراج غزوان قهوجي وتدور أحداثه داخل أجواء الحارة الدمشقية العتيقة من خلال أسرة (أبو عرب) التي تدخل في صراعات وتطور درامي مع الأحداث زمن الاحتلال الفرنسي لمصلحة البعد الإنساني الوجداني والنفسي.

والعمل من بطولة رشيد عساف وصباح جزائري وفاديا خطاب وهشام كفارنة وليث المفتي وعاصم حواط وجوان خضر ورامز عطا الله وولاء عزام ورهف الرحبي وآخرين.

(غفوة القلوب) هو المسلسل الرابع من تأليف هديل إسماعيل وإخراج رشاد كوكش ويعد من أعمال التشويق والإثارة وتدور أحداثه في زمننا الحالي دون التطرق إلى الحرب مرتكزة على قرص ليزري يوثق جريمة قتل يعثر عليه مصادفة شرطي سير فقير الحال حيث تساومه عصابة على تسليم القرص لها ما يضعه في حيرة إما أن يختار المال حتى يتخلص من وضعه المادي السيء أو يتسبب بوصول إنسان مظلوم إلى حبل المشنقة.

العمل من بطولة أحمد الأحمد وحسام تحسين بيك ومرح جبر ونظلي الرواس وجيانا عنيد وفراس فلاح وأنس طيارة ودانا جبر وآخرين.

والعمل الخامس (أثر الفراشة) تأليف محمود عبد الكريم وإخراج زهير قنوع رومانسي يعتمد على قصة حب كبيرة محاطة بقصص حب موازية وتدور أحداثه بين سبعينيات القرن الماضي ويومنا الحالي وهو من بطولة سمر سامي وعبد الهادي الصباغ وبيير داغر وسيف الدين سبيعي وروبين عيسى ونورا رحال وآخرين.

ويركز مسلسل (ومضات) تأليف رنيم الباشا وإخراج سارة الزير على قضيتي “الحب والخيانة” في العلاقات الاجتماعية وهو من بطولة حسام تحسين بك وحسام الشاه ويزن السيد والليث المفتي ودانا جبر وبلال مارتيني وعلي الكريم وفاتن شاهين وآخرين.

ويروي المسلسل الاجتماعي (ترجمان الأشواق) تأليف وإخراج محمد عبد العزيز قصة ثلاثة أصدقاء اعتنقوا فكراً سياسياً واحداً وتفرقت بهم مسارات الحياة فلجأ أحدهم للتصوف وحافظ الثاني على مبادئه وهاجر الثالث خارج سورية وبعد نشوب الحرب الإرهابية يعود الصديق الثالث للبحث عن ابنته.

والعمل من بطولة غسان مسعود وعباس النوري وفايز قزق وشكران مرتجى وسلمى المصري وثناء دبسي وسعد مينة وآخرين.

يذكر أن مشروع خبز الحياة الذي يشرف عليه المخرج زياد جريس الريس تهدف مؤسسة الإنتاج من خلاله إلى دعم الإنتاج الفني والحفاظ على الدراما السورية وحماية الإبداع والمبدعين واستقطاب الكتاب والمخرجين والفنانين المبدعين والوجوه الجديدة والفنيين والشركات العامة والخاصة المختصة بالإنتاج الفني الدرامي.