رائد خليل ينال فضية مسابقة الفيلسوف (لاو تسي) في الصين

جهينة نيوز:

نال فنان الكاريكاتير السوري رائد خليل الجائزة الفضية في مسابقة الفيلسوف لاو تسي الدولية الأولى في الصين بمشاركة مئات الفنانين من عشرات الدول.

وتناول موضوع المهرجان بورتريه الفيلسوف الصيني لاو تسي “السيد القديم” وشخصيته التي تناولت الأفكار القيمة والعفوية والتي تتحدث عن الشيء ونقيضه حيث مثلت لوحة الفنان خليل شخصية هذا الفيلسوف على شكل دائرة الين واليانغ بكل دلالتها والعلاقة الإشكالية بين الأسود والأبيض.

جدير بالذكر أن الفنان رائد خليل نال الكثير من الجوائز الدولية وشارك في تحكيم العديد من المهرجانات العالمية وهو مدير مسابقة سورية الدولية للكاريكاتير التي تقام في دمشق سنوياً.