منظمة التحرير تجدد مطالبتها بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

جهينة نيوز:

جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مطالبتها الأمم المتحدة بتوفير حماية للشعب الفلسطيني ولا سيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذى تسبب باستشهاد ما لا يقل عن 27 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال رضع واصابة أكثر من 200 فلسطيني.

وقالت اللجنة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا: إن استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية هجماتها العدوانية على قطاع غزة يؤكد مجددا ان سلطات الاحتلال لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع التي تؤكد على حماية المدنيين.

وبينت اللجنة أن هذا التصعيد يتزامن مع تكثيف كيان الاحتلال مخططاته الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة داعية إلى تهيئة الأجواء على الصعيد الدولي من اجل استئناف الجهود للوصول إلى عملية تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.