الزراعه تكشف .. هل سيدخل الجراد إلى الأراضي السورية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات المناسبة وتجهيز وسائط المكافحة للتعامل مع أي احتمالات لوصول الجراد الصحراوي إلى البلاد مؤكدة أن الظروف الجوية تعاكس دخوله الأراضي السورية.

مدير وقاية النبات في الوزارة المهندس فهر المشرف قال اليوم: إن “الوزارة شكلت غرفة عمليات خاصة لتتبع حركة أسراب الجراد في المنطقة وهي تنسق لحظة بلحظة مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) “.

وأضاف المشرف: إن “الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة لكل طارئ وقامت بتجهيز وسائط المكافحة من جرارات وآليات ومبيدات تكفي لمكافحة 40 ألف هكتار” مؤكداً “أنه وحتى هذه اللحظة لم يدخل الجراد الصحراوي الأراضي السورية لأن الظروف الجوية الباردة نسبياً والرياح التي تعاكس حركة سير الأسراب تحد من تقدمه”.

وأوضح المشرف أن هناك نوعين من الجراد الأول تجمعي يسير بشكل أسراب ضخمة “كل سرب مؤلف من 30 إلى 50 مليون جرادة” عابرة للحدود تجتاح الأراضي والحقول وتكون أضرارها بالغة والثاني انعزالي وفردي وهو عبارة عن جنادب صغيرة الحجم وينتشر بشكل محلي في الجرود والحقول وخطره محدود.

يذكر أن سورية لم تتعرض لغزو أسراب جراد مؤثر على المزروعات والغطاء النباتي منذ عام 1964 حيث كانت المرة الأخيرة.

سانا