عملية احتجاز رهائن قرب مدينة تولوز الفرنسية

جهينة نيوز:

احتجز رجل مسلح خمسة أشخاص كرهائن، اليوم الثلاثاء، في متجر لبيع السجائر قرب مدينة تولوز الفرنسية، حسب وسائل إعلام محلية.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الحادث وقع في بلدة بلانياك في إقليم غارون العليا الفرنسية.

وأشار شاهد عيان إلى أن خمسة أشخاص ما زالوا محتجزين داخل المبنى.

وتابع الموقع أن منفذ العملية طلب وصول مفاوض وأن طوقا أمنيا تم فرضه في محيط المتجر، مع إرسال فريق معزز من القوات الأمنية الخاصة إلى المكان.

فيما نقل الموقع الإخباري " Actu" عن مصدر مطلع قوله إن المسلح المزود بكاميرا لتسجيل الفيديوهات وخوذة، يهدد بإطلاق النيران على الشرطة، إضافة إلى تهديده بقتل أحد الرهائن في حالة عدم رفع الطوق الأمني عن المبنى.

فيما وجهت الشرطة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تنبيها بإجراء عملية أمنية في المنطقة، مطالبة مواطنين بالابتعاد عن المكان وعدم تجاوز الطوق الأمني حوله.

وكالات