بالفيديو.. أول تحقيق مع الطيار البرتغالي الذي أسقطت مقاتلته في ليبيا

جهينة نيوز

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدا للطيار الذي أسقطت طائرته في ليبيا، وثق لحظة التحقيق المبدئي معه في مدينة غريان.

وقال فوزي المنصوري اللواء بقوات المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، إن الطيار الذي أسقطت دفاعات "الجيش الوطني الليبي" طائرته جنوب طرابلس، يحمل الجنسية البرتغالية ويدعى جيمي إليس.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن الطائرة التي أسقطت في محور وادي الهيرة، من طراز ميراج "إف-1".

وكشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء، أحمد المسماري، في وقت سابق، عن رصد المخابرات التابعة للقوات المسلحة، وصول 9 فنيين جويين وصفهم بالـ "مرتزقة" إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة وطرابلس.

وأضاف المسماري أن "الميليشيات التي تسيطر على المنافذ الجوية بالمدينتين ساهمت في دخول هؤلاء الذين وصلوا إلى ليبيا عبر مطار اسطنبول لمساندة الجماعات الإرهابية".