مشهد عار لمحمد رمضان يثير الجدل في أول أيام رمضان

الثلاثاء, 7 أيار 2019 الساعة 15:14 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

مشهد عار لمحمد رمضان يثير الجدل في أول أيام رمضان

جهينة نيوز

انطلقت مساء أمس الاثنين أولى حلقات المسلسل الدرامي المصري "زلزال" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، حيث استفز جمهوره بمشهد عار.

وظهر رمضان في أولى حلقات المسلسل، برفقة الفنانة نسرين أمين وهي مرتدية قميص نوم وتجسد دور زوجته، وهما على الفراش ودون أن يرتدي هو الآخر ملابسه، فيما اعتبر عدد كبير من المتابعين أن المشهد خادش للحياء ولا يراعي الأجواء الرمضانية والعادات والتقاليد المصرية والإسلامية.

وتعتبر هذه الواقعة ليست الأولى لمحمد رمضان ففي العام الماضي وخلال أحداث الحلقات الأولى من مسلسل "نسر الصعيد" ظهر في مشهد مشابه مع الفنانة وفاء عامر والذي احتوى على ألفاظ جنسية وخارجة وهما داخل غرفة النوم.

المصدر: القاهرة 24


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