روسيا تطلق مروحية مقاتلة مميزة نهاية العام الجاري

جهينة نيوز

صرح مصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية في مجمع الصناعات الحربية الروسية بأن الاختبارات الجوية لمروحية "مي -8 آ أم تي شا" قد تبدأ نهاية العام الجاري.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن مكتب "ميل" الروسي للتصاميم بصدد تقديم مخططات مروحية " مي -8 آ أم تي شا" المقاتلة المخصصة للدعم الناري للقوات البرية.

وأشارت إلى أن المروحية الجديدة تتزود بصواريخ موجهة فوق صوتية يبلغ مدى إطلاقها 6 كيلومترات وغيرها من الأسلحة الفعالة، مع العلم أن مروحية "مي – 8" السوفيتية الصنع تستخدم عادة كحوامة نقل متوسطة.

وقال المصدر إن نظاما إلكترونيا متوفرا في المروحية يسمح بالسيطرة على مفجرات الصواريخ عن بعد، مضيفا أن المروحية تزودت كذلك بمنظومة التسديد الإلكتروني البصري ومنظومة مقاومة صواريخ "أرض – جو" من طراز "بريزيدنت" التي بمقدورها التعرف على إطلاق الصواريخ صوب المروحية.