لافروف وظريف يبحثان سوريا والاتفاق النووي الإيراني في موسكو غدا

الثلاثاء, 7 أيار 2019 الساعة 13:30 | سياسة, عالمي

لافروف وظريف يبحثان سوريا والاتفاق النووي الإيراني في موسكو غدا

جهينة نيوز

أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيبحث خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد طريف، غدا في موسكو، عددا من الموضوعات، من بينها سوريا والاتفاق النووي الإيراني.

وجاء في بيان الخارجية: "من المقرر خلال المحادثات، مناقشة الوضع الحالي للعلاقات متعددة الجوانب بين روسيا وإيران، والخطوات الملموسة لمواصلة تقدمهما. كما من المقرر "ضبط المواقف" حول الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك التسوية السورية، وبحر قزوين، والقوقاز، وآسيا الوسطى، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتفاق النووي الإيراني وفنزويلا".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا