السعودية تخصص مسارا إلكترونيا للمعتمرين القطريين

جهينة نيوز

رحبت السعودية بالمواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة هذا العام، وذلك في ضوء التسهيلات التي توفرها للمعتمرين بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" قامت وزارة الحج والعمرة بتخصيص مسار إلكتروني خاص بالمعتمرين القطريين، على أن يكون وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

كما رحبت الوزارة في بيان صحفي بالمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم في بوابة "مقام" الإلكترونية المخصصة لهم، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع الإلكتروني.