حكم قضائي إماراتي ضد الفنانة المصرية زينة

جهينة نيوز

أسدلت محكمة الجنح في دبي أمس الستار على قضية الاعتداء المتبادل بين الفنانة المصرية وسام رضا إسماعيل الشهيرة باسم "زينة" وأسرة أمريكية من أصول مصرية في أحد فنادق دبي.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، قضت المحكمة بغرامة 10 آلاف درهم بحق جميع الأطراف، وأحالت الدعوتين المدنيتين الملحقتين بها إلى المحكمة المدنية المختصة.

واستمعت هيئة المحكمة في الجلسة الأخيرة إلى أقوال شاهد إثبات تصادف وجوده بالمطعم حين حدثت الواقعة، وقال الشاهد إنه سمع المتهمة الثالثة في القضية "زينة" تصرخ وتسب طفلة صغيرة، وتضربها على يدها.

وكرد فعل لما حدث هرع والدها ووالدتها إليها وتحدثا مع الممثلة مستفسرين عن سبب اعتدائها على ابنتهما 12، فاندفعت شقيقة زينة إلى الأم ودفعتها ثم عضتها، فحاول الأب تخليصها إلا أن الممثلة ضربته على يده، لافتا إلى أن الأب والأم لم يفعلا شيئا، وأنه نال نصيباً من الاعتداء حين حاول فض الشجار.

وسأل محامي الممثلة وشقيقته الشاهد عن توقيت المشاجرة، لكن رفض رئيس هيئة المحكمة السؤال، مشيرا إلى أن المحكمة معنية بمعرفة ما إذا كان الشاهد رأى تعرض الطفلة لاعتداء من عدمه.

وكان رئيس هيئة محكمة الجنح في دبي سأل وكيلي الدفاع عن طرفي القضية ما إذا كان هناك نية أو محاولات للصلح بين الطرفين، لكن أجابا بالنفي مؤكدين استمرارهما في عملية التقاضي، وذلك أثناء الجلسة قبل الأخيرة من القضية.