النفط متباين وسط حرب التجارة وعقوبات إيران وفنزويلا

جهينة نيوز

تباينت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، تحت وطأة المخاوف من تصاعد النزاع التجاري الصيني الأمريكي بما قد يكبح الاقتصاد العالمي، في حين ساعدت العقوبات الأمريكية على مصدري الخام إيران وفنزويلا في إبقاء السوق في حالة توتر.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.12 دولار للبرميل، منخفضة 12 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة عن إغلاقها السابق.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 62.30 دولار للبرميل.

وقال المتعاملون إن الأسعار تأثرت سلبا ببواعث القلق أن ينال تأزم محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين من النمو الاقتصادي العالمي فضلا عن استهلاك الوقود.

وواجعت المحادثات الجارية بين أكبر اقتصادين في العالم أزمة مطلع الأسبوع عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جديدة على السلع الصينية.

وعلى صعيد المعروض، ظلت أسواق النفط متوترة مع تشديد الولايات المتحدة العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، قائلة يوم الاثنين إنها ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط.