"أنصار الله" تستهدف مركزا عسكريا سعوديا

جهينة نيوز

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الثلاثاء، عن عملية مشتركة لسلاحها الجوي المسير وسلاح المدفعية استهدفت مركزا عسكريا سعوديا في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وقال مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" التابعة للحوثيين، إن"وحدتي سلاح الجو المسير والمدفعية نفذتا عملية مشتركة استهدفت مركز المشرق السعودي في جيزان"، دون أن يورد أي تفاصيل إضافية عن العملية.

يذكر أنه في الـ3 من مايو ايار الجاري جرت عملية مشتركة مماثلة استهدفت تجمعات للجيش السعودي شرق جبل النار، قبالة جيزان.

بالمقابل قال المقدم، عبده علي القاضي، القائد الميداني في اللواء 83 مدفعية في الجيش اليمني التابع لحكومة عبد ربه منصور هادي، إن عشرات المقاتلين الحوثيين قتلوا، بینھم قیادات میدانیة بارزة، في معارك شھدتھا الجبھات الشمالیة لمحافظة الضالع جنوب الیمن.

وأوضح القاضي أن قتلى وجرحى الحوثیین سقطوا خلال عملیات التصدي لعدة ھجمات حاولوا تنفيذها في عدة قطاعات شمالي مدیریة قعطبة.

على صعيد آخر دعا القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن إلى العودة لممارسة مهامها من العاصمة صنعاء.

وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا لـ"أنصار الله"، في تغريدة على حسابه (غير الموثق بالعلامة الزرقاء) في "تويتر": "‏لقد أثبت الزمن أن قرار نقل السفارات إلى عدن كان قرارا سياسيا خاطئا.. اليوم نقول للبعثات الدبلوماسية حان الوقت لعودتكم إلى مقار أعمالكم بالعاصمة، بدلا من التزاحم في سفارة واحدة".