والدة كريستيانو رونالدو تثير الجدل بـ "تغريدة غريبة"

جهينة نيوز

نشرت والدة كريستيانو رونالدو على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة غريبة، أكدت فيها أن يوفنتوس كان يعاني من أزمة خانقة قبل انضمام نجلها لصفوفه.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين، إن أفيرو، قالت: "كريستيانو، هذا اللاعب الذي أنقذ يوفنتوس من الهبوط، وجعله يفوز بالدوري مجددا بعد 20 عاما من الغياب. إنه مذهل. أنا فخورة بك".

وانتشرت تغريدة أفيرو، بسرعة كبيرة وأعيد نشرها 2000 مرة في وقت قصير، كما قام المئات من المستخدمين بالرد عليها، معتبرين هذا الخطأ مجرد مزحة من قبل والدة اللاعب البرتغالي.

يذكر أن يوفنتوس، فاز بالدوري الإيطالي هذا الموسم للمرة الثامنة على التوالي.