بالفيديو شاهد الكون ضمن لوحة من 7500 صورة و 250 الف مجرة

جهينة نيوز

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة مفصلة عن الفضاء الكوني تتضمن أكثر من 256 ألف مجرة.

وتعتبر هذه الصورة الأكثر تفصيلا للفضاء الكوني من بين الصور المتاحة حاليا. وفقا لموقع "ناسا".

ويشير موقع الوكالة، إلى أن هذه الصورة هي فسيفساء تتكون من أكثر من 7.5 ألف صورة التقطها التلسكوب الفضائي "هابل" على مدى 16 سنة من عمله في الفضاء. يمكن أن نشاهد في هذه الصورة المجرات التي تكونت بعد مضي 500 مليون سنة على الانفجار العظيم.

وتشغل مساحة الصورة أكثر من ربع تيرابايت، لذلك لا يمكن فتحها عبر البرامج القياسية المستخدمة.

كما تجدر الإشارة إلى أن علماء المرصد الجنوبي الأوروبي عرضوا أولى الصور لأفق حدوث الثقب الأسود الذي تمت متابعته بواسطة شبكة تلسكوبات Event Horizon Telescope العالمية .

المصدر: لينتا رو