وفاة الفنانة المصرية محسنة توفيق

جهينة نيوز

توفيت مساء الإثنين 6 أيار 2019 الفنانة المصرية محسنة توفيق عن عمر يناهز 79 عاما.

المخرجة نادية كامل أعلنت الخبر، ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لها وعلقت عليها قائلة: “مع السلامة محسنة راحت لخليل، لك السكينة والسلام”، في إشارة إلى زوجها أحمد خليل الذي توفي العام قبل الماضي.

محسنة توفيق فنانة مصرية من مواليد عام 1939، تألقت من خلال دور بهية في فيلم «العصفور»، مع المخرج يوسف شاهين، لها عدة مشاركات في السينما ومنها: «ديل السمكة وإسكندرية ليه».

من أعمالها في الدراما: «ليالي الحلمية، أم كلثوم، المفسدون في الأرض»، وغيرها، وتميزت بقدرات تمثيلية كبيرة، وكان لها طريقة أداء مختلفة.