الأمير هاري وميجان ماركل يرزقان بمولودهما الأول

جهينة نيوز

أعلن قصر بكنجهام في بيان، الاثنين 6 أيار 2019، أن ميجان ماركل دوقة ساسكس البريطانية وزوجة الأمير هاري، وضعت مولودا ذكرا، فيما أكد الأمير هاري نوع المولود، حسب موقع “سكاي نيوز”.

وقال القصر: “دوقة ساسكس وضعت بسلام طفلا ذكرا كان دوق ساسكس حاضرا وقت الولادة”

من جانبه، أكد الأمير هاري التقارير الصحفية التي تحدث عن إنجاب زوجته، دوقة ساسكس، وقال:” لقد كان الأمر مذهلا. أنا فخور جدا بزوجتي، كانت أكثر تجربة مدهشة يمكن لي تصورها”.

وعلى حسابهما على إنستغرام، أعلن الزوجان جنس المولود بصورة ونص يقول “إنه صبي!”، لافتين إلى أن المولود يزن 7 أرطال (3.3 كيلوجرام)، وأنه والأم الدوقة بخير.

وهذا هو الطفل الأول لهاري وميجان، بعد زواجهما العام الماضي، وهو السابع في الترتيب إلى العرش البريطاني ،وثامن حفيد للملكة إليزابيث الثانية.

وخلال الأسبوع الماضي، ألغى الأمير هاري، 34 عاما، رحلته إلى العاصمة الهولندية، قبل يوم واحد فقط من الموعد المحدد لبدئها، وقيل إن أسباب “لوجستية” هي التي دعت إلى الإرجاء.