جوجل تستعد لإطلاق أدوات خصوصية جديدة للحد من الكوكيز

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين نقلًا عن مصادر مطلعة أن شركة جوجل تعتزم إطلاق ميزة جديدة في متصفح الويب التابعة لها – كروم – الهدف منها منح المستخدمين مزيدًا من السيطرة على ملفات تعريف الارتباط، أو ما يُعرف أيضًا بـ “كوكيز” Cookies.

يُشار إلى أن ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” هي ملفات نصية صغيرة تعمل على تتبع مستخدمي الإنترنت، ويستخدمها المعلنون لاستهداف المستهلكين بالإعلانات التي تناسب اهتماماتهم التي يبدونها على الإنترنت.

وقالت الصحيفة: مع أنه من غير المتوقع أن تقلل أدوات جوجل الجديدة من قدرتها على جميع البيانات عن المستخدمين، إلا أنها سوف تساعدها على التفوق على منافسيها في مجال الإعلان عبر الإنترنت.

يُشار إلى أن مستخدمي جوجل البالغ عددهم 3 مليارات ساعدوها في أن تصبح أكبر بائع لإعلانات الإنترنت في العالم، إذ تحصل على ما يقرب من ثلث إجمالي إيرادات السوق، متقدمةً على منافستها فيسبوك بنسبة 20%، بحسب شركة أبحاث السوق “أي ماركتر” eMarketer.

وبحسب شركة “أي ماركتر” أيضًا، فإن إجمالي الإنفاق على الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة سوف ينمو بنسبة 19% ليصل إلى نحو 130 مليار دولار أمريكي في عام 2019.