نتنياهو: المعركة ضد غزة لم تنتهِ بعد

جهينة نيوز:

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، ان قوات الجيش ضربت حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة بقوة كبيرة خلال اليومين الأخيرين.

وقال نتنياهو: "ضربنا أكثر من 350 هدفاً واستهدفنا قادة وعناصر من الحركتين ودمرنا أبراج في غزة تستخدم لأغراض عسكرية". بحسب قوله

وأضاف:" المعركة ضد غزة لم تنتهِ بعد وهي تتطلب الصبر والرشد، ونستعد للمراحل القادمة، وكان الهدف ولا يزال ضمان توفير الهدوء والأمان لسكان الجنوب".

وشهد قطاع غزة، منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين فصائل المقاومة الفلسطينية و كيان الاحتلال الاسرائيلي، حيث شن جيش العدو الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي فلسطين المحتلة في معرض الرد على العدوان.