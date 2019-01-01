لافروف عقب لقائه بومبيو: لا مؤشرات على احتمال تدخل عسكري في فنزويلا

جهينة نيوز:

ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه أجرى محادثات جيدة وبناءة مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، مشيرا إلى عدم وجود مؤشرات على احتمال تدخل عسكري في فنزويلا.

و كان بدأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، محادثات ثنائية في مدينة روفانييمي الفنلندية، على هامش اجتماع وزاري لمجلس القطب الشمالي.

وأكد لافروف، قبيل اللقاء، أن محادثاته مع بومبيو ستركز على ملف الأزمة الفنزويلية، وستشمل عددا من القضايا الأخرى بينها سوريا وأوكرانيا والعلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة.

ويأتي لقاء اليوم بعد أن أجرى الرئيسان الروسي والأمريكي، الجمعة الماضي، اتصالا هاتفيا، بمبادرة من الطرف الأمريكي، استمر ساعة ونصف ساعة، تناول مجموعة من القضايا الدولية الملحة، بينها فنزويلا وإبرام اتفاق نووي جديد يشمل كلا من روسيا والولايات المتحدة والصين.

وعقد آخر لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، يوم 16 يوليو 2018، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، على هامش قمة رئيسي روسيا والولايات المتحدة. لكن الطرفين أجريا في الفترة الأخيرة سلسلة من المكالمات الهاتفية.

RT