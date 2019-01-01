هبوط خطير لليرة التركية أمام الدولار

جهينة نيوز:

هبطت الليرة التركية اليوم إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار منذ تشرين الأول الماضي وذلك بفعل السياسات الاقتصادية الفاشلة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان فضلاً عن مخاوف المتعاملين من تداعيات الاضطرابات السياسية في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية أن الليرة التركية تراجعت في تعاملات صباح اليوم بنسبة 0.07 بالمئة إلى 6.0048 لكل دولار مخترقة بذلك حاجز الـ 6 ليرات لكل دولار وهو أقل مستوى لها في 7 أشهر.

وكانت بيانات وكالة بلومبيرغ أظهرت منذ أيام أن الليرة التركية سجلت أسوأ عملة دولية في الأداء خلال شهر نيسان على مؤشر الأسواق الناشئة حيث تعاني تركيا ركوداً اقتصادياً جراء سياسات أردوغان الداخلية والخارجية.