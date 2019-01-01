الخارجية الفنزويلية: سنرد على أي عمل عسكري أمريكي

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أن بلاده مستعدة لجميع احتمالات تطور الأوضاع فيها وسترد على أي عمل عسكري قد تشنه الولايات المتحدة ضدها.

ونقلت سبوتنيك عن أرياسا قوله اليوم: “نحن مستعدون لأي سيناريو إذا كانت الولايات المتحدة تفضل المسار العسكري فنحن مستعدون للمقاومة ولدينا جيش وشرطة” مشيرا إلى أن فنزويلا مستعدة لمواجهة أي جيش مهما كانت قوته.

وشدد أرياسا على أن كاراكاس ما زالت تدعو واشنطن لحل القضايا عن طريق الحوار.

وتتعرض فنزويلا منذ أشهر لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذى يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.