أجنحة الشام للطيران تُسجل مشاركة ناجحة بامتياز في معرض سوق السفر العربي بدبي 2019

جهينة نيوز

بمشاركة أكثر من 2500 عارضاً يمثلون مختلف الفعاليات من شركات طيران ووكالات سفر وسياحة وفنادق محلية وعربية وعالمية، شاركت أجنحة الشام للطيران في "معرض سوق السفر العربي الدولي" والذي عُقد في الفترة ما بين 28 نيسان لغاية 1 آيار 2019 في مركز التجارة العالمي في دبي – الإمارات العريبة المتحدة.

وقد شاركت سورية للمرة الأولى في معرض سوق السفر العربي من خلال جناحها الذي يمتد على مساحة 40م2 حيث ضم مشاركين من وزارة السياحة السورية واتحاد غرف السياحة السورية وعدد من الشركات والفنادق السورية وبتواجد شركة أجنحة الشام للطيران كناقل وطني وداعم رئيسي.

أكد مدير تطوير الأعمال وممثل شركة أجنحة الشام للطيران في المعرض "أسامة ساطع" بأن مشاركة أجنحة الشام للطيران هذا العام مهمة جداً في معرض سوق السفر العربي الدولي ولا سيما أنها تأتي مع بدء التعافي الذي تشهده سورية للعديد من القطاعات الاقتصادية وخصوصاً في النقل والسياحة وبالتزامن مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في البلاد.

وأضاف ساطع بأن مشاركة أجنحة الشام ضمن الجناح السوري في المعرض تُشكل قيمة مضافة لسوق السفر ولاسيما أن الشركة تُسير رحلاتها المنتظمة حالياً والتي ستصبح قريباً رحلات يومية تقريباً بين دمشق والشارقة وبالعكس بحيث يلعب هذا التشغيل دوراً هاماً في مواجهة متطلبات سوق السفر وزيادة عدد القادميين من السوريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سورية ولاسيما مع اقتراب موسم الاجازات والعطلات إضافة الى الزوار الراغبين بالقدوم لسوريه سواء بغرض السياحة أو الاطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في سورية.

كما أشار مدير تطوير الأعمال إلى أن المشاركة في المعرض قد أتاحت لأجنحة الشام للطيران في ترويج خدماتها الإحترافية والتي لا تقل بمعاييرها عن شركات الطيران العالمية التي تقدمها لمسافريها كما ساهمت المشاركه في تقديم المعلومات عن وجهات الشركة والتي تزيد عن 20 محطة إقليمية وعربية وعالمية.

يُذكر أن العديد من المهتمين من وكالات السفر وشركات السياحة وقطاعات مختلفة ذات صلة بمجال السفر والطيران والسياحة من أسواق مختلفة مثل البحرين، عُمان ،مصر، السعودية ، الجزائر، أوروبا والهند وغيرها من البلدان قد زاروا جناح الشركة في المعرض وأبدوا استعدادهم للتعاون مع أجنحة الشام للطيران.

تجدر الإشارة بأن معرض سوق السفر العربي (ATM) هو حدث عالمي رائد في صناعة السفر بالشرق الأوسط والخليج وشمال أفريقيا وقد حضر المعرض في دورته الأخيرة ما يزيد عن 40,000 زائر من بينهم العديد من الإعلاميين والصحفيين وما يزيد عن 2500 عارض من مختلف بلدان العالم.