الدفاع الروسية تؤكد أن الجيش السوري صد هجوم عصابات قرب تل رفعت

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الحكومية السورية صدت، مساء السبت الماضي، هجوما شنته عصابات مسلحة لكسر خطوطها شمال محافظة حلب.

وأفاد مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فيكتور كوبتشيشين، في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، برصد تصعيد للأوضاع شمال محافظة حلب، موضحا: "قام مسلحون من الجيش السوري الحر، مساء يوم 4 مايو، بعد انفصالهم لوحدتين بلغ عددهما الإجمالي 250 شخصا، وبواسطة 20 سيارة رباعية الدفع تحمل رشاشات من العيار الثقيل، بمحاولة لكسر خطوط الدفاع للقوات الحكومية من اتجاهي مرعناز-سيجراز والمالكية-مرعناز".

وتابع كوبتشيشين: "تم صد العصابات المسلحة بنيران مضاد من معاقل القوات الحكومية وطردها إلى مواقعها المبدئية، وبلغت خسائرها 15 قتيلا بالإضافة إلى تدمير 3 سيارات من نوع بيكاب".

وتخضع أراض واسعة شمال محافظة حلب لسيطرة مجموعات ارهابية مدعومة بشكل رسمي من النظام التركي.

الدفاع الروسية: تشكيلا مسلحة تحشد قواتها تحت قيادة "هيئة تحرير الشام" لمهاجمة حماة

من جهة أخرى، أكد مدير مركز حميميم أن تشكيلات مسلحة ناشطة جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد تواصل حشد قواتها تحت قيادة "هيئة تحرير الشام" "استعدادا لشن هجوم على مدينة حماة".

وأشار كوبتشيشين إلى أن الجماعات المسلحة في هذه المنطقة نفذت سلسلة عملية قصف استهدفت مواقع الجيش السوري في حماة.