سرايا القدس تدخل سلاح جديد الى المعركة مع العدو الصهيوني

جهينة نيوز:

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن المقاومة استهدفت مدن ومغتصبات العدو بصواريخ جديدة ذات قوة تدميرية كبيرة رداً على استهداف المدنيين والأطفال والمباني السكنية.

وقال قائد كبير في سرايا القدس في تصريح نشره موقع سرايا القدس إن ” العدو تكتم عن أماكن سقوط وفعالية الصواريخ وماذا أحدثت ونترك للأيام الإجابة عن الذي حدث بالضبط في عسقلان وغيرها”. وشدد القائد أن سرايا القدس جاهزة لتوسيع مدى دائرة النار كماً ونوعاً وأنها ما زالت في بداية المعركة.

و كان إعلام العدو إعترف في وقت سابق بإصابة منزل رئيس الشاباك الاسبق افي ديختر في عسقلان جراء شضايا صاروخ مما يؤكد ان الصاروخ الذي اصابت شضاياه منزل رئيس الشاباك الاسبق ذا قوة كبيرة و ليس صاروخ صغير يستهدف غرفة من منزل بل قادر على اصابة منازل عدة.