غزة - قتلى و عشرات الاصابات في صفوف المستعمرين و اصابة منزل رئيس الشاباك

جهينة نيوز:

أوعز مجلس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي المصغر، اليوم الأحد، إلى جيش الاحتلال بمواصلة العدوان على قطاع غزة والاستعداد للتصعيد، فيما أعلن الاعلام العبري عن مقتل 4 إسرائيليين واصابة 206 آخرين في رد المقاومة الفلسطينية على العدوان و أكد اعلام العدو إصابة منزل رئيس الشاباك الأسبق افي ديختر بشظايا صاروخ أطلق نحو عسقلان المحتلة..

هذا وأفاد بيان صادر عن مجلس الاحتلال الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، "أوعز الكابينت للجيش بمواصلة العدوان وبالاستعداد للمراحل القادمة. الاعتبار الأعلى هو أمن الدولة ومواطنيها".

فيما ذكرت وسائل الاعلام العبرية أن 4 إسرائيليين قتلوا واصيب 206 آخرين في رد المقاومة الصاروخي على مستعمرات العدو.

و كانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أكدت في وقت سابق "أن المقاومة مستعدة لخوض مواجهة مفتوحة وقادرة على فتح جبهة واسعة المدى دفاعا عن شعبنا وأرضنا".

وشددت الحركة في بيان صحفي نقله موقع فلسطين اليوم على أن استمرار العدو في قصف المواقع والمنشآت المدنية والصناعية سيقابل برد مماثل وواسع النطاق لن تأمن منه مستوطنة ولا منطقة داخل الأرض المحتلة."

وجددت الجهاد تأكيدها "أنها ستدافع عن إرادة الحياة وحق شعبنا في الأمن والحياة بكرامة دونما حصار ولا عدوان ، وطالما يمعن الاحتلال في حرمان شعبنا من هذا الحق أمام سمع وبصر العالم والهيئات الأممية والدولية فعليه ألا يتوقع أو ينتظر الهدوء".

و في ذات السياق أعلنت سلطات الاحتلال وقف امدادات الوقود الى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

فلسطين اليوم – وسائل اعلام العدو