عضو لجنة مركزية في فتح: ضربات كتائب القسام وسرايا القدس ترفع الرأس عالياً

جهينة نيوز:

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي "إن أصوات ضربات المقاومة الباسلة، وأداء الغرفة المشتركة العالي والرائع والحازم يدعو للفخر والاعتزاز بالمقاومة التي باتت ترد الصاع صاعين".

وأضاف عباس زكي في لقاء مع وكالة "فلسطين اليوم": إن ضربات المقاومة الموقفة والسديدة تشعرنا بالعزة والكرامة، وترسل رسالة واضحة للعدو الإسرائيلي والولايات المتحدة أن في فلسطين رجال لا يمكن أن يخضعوا ولا يمكن أن يفرطوا بثوابتهم، بارك الله في سواعد المقاومة، ونقول لإسرائيل لم تعودوا أسياداً في المنطقة في ظل وجود رجال يقدمون حياتهم رخيصة من أجل وطنهم".

وتابع: لقد فرضت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من خلال الغرفة المشتركة التي جميع الفصائل العسكرية على الإسرائيليين أن يبقوا تحت الأرض مختبئين، هذا الرد الذي يحرج ويسيء وجه العدو الإسرائيلي وخاصة وجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكر أن الأداء العالي للمقاومة يرسل رسالة إلى كل من يهمه الامر أن الإسرائيليين لم يعودوا أصحاب اليد الطولى في المنطقة، وأن المقاومة يدها أصحبت طويلة قادرة على انتزاع حقوقها بيدها.

وأشار إلى أن رد المقاومة وحالة الانسجام بين فصائل المقاومة يعتبر عقبة أمام "صفقة القرن"، لافتاً إلى أنَّ جميع الرؤى الأمريكية لا يمكن تطبيقها في ظل وجود مقاومة في غزة، وفي ظل موقف سياسي فلسطيني ثابت على الموقف، مبيناً أن المعركة التي تخوضها المقاومة في غزة سيكون لها تأثيرات عميقة فيما يتعلق بالغطرسة الإسرائيلية، والرؤى التصفوية الأمريكية، وفيما يتعلق بهرولة الأنظمة العربية تجاه العدو الإسرائيلي.

ودعا زكي الفصائل الفلسطينيين خاصة حركتي فتح وحماس لالتقاط الفرصة وإعلان انهاء الانقسام واتمام الوحدة الفلسطينية على قاعدة التمسك بالثوابت والتصدي للعدو المشتركة.