لافروف: سياسات واشنطن تجاه فنزويلا تخرق بصورة صارخة مبادئ القانون الدولي

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تندد بحملة الولايات المتحدة تجاه فنزويلا.

وخلال محادثات أجراها مع نظيره الفنزويلي خورخي أرياسا في موسكو قال لافروف: “ندعو الأمريكيين وجميع الذين يدعمونهم، للتخلي عن الخطط غير المسؤولة والتصرف ضمن أطر القانون الدولي حصرا”.

وأشار لافروف إلى أن حق تقرير مصير البلاد يعود إلى الفنزويليين وحدهم، مضيفا أن حل الأزمة في فنزويلا يتطلب حوارا لا محاولات للاستيلاء على السلطة بالقوة.

وتابع لافروف: “نلاحظ حملة غير مسبوقة تقودها الولايات المتحدة تهدف إلى إسقاط سلطات فنزويلا الشرعية ونحن نندد بهذه الحملة باعتبارها تخرق بصورة صارخة جميع مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن مواصلة واشنطن في اتباع هذا النهج “تهدد بعواقب وخيمة جدا”.