الجيش يستعيد صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم

جهينة نيوز:

استعاد فريق الجيش صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على الساحل بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم في طرطوس في الجولة الرابعة والعشرين التي شهدت أيضا فوز جبلة على المجد بثلاثة أهداف لهدف.

ففي المباراة التي أقيمت على ملعب الصالة في طرطوس عاد الجيش إلى الصدارة بفوزه على الساحل بهدف دون رد أحرزه باسل مصطفى في الدقيقة 48 ليرفع الجيش رصيده بهذا الفوز إلى 50 نقطة في الصدارة وبقي الساحل محتفظا بـ 24 نقطة.

كما فاز جبلة على المجد بثلاثة أهداف لهدف خلال لقائهما على ملعب البعث في جبلة وسجل أهدف جبلة محمد عوض وكنان ديب ومصطفى الشيخ يوسف في الدقائق 43و52 و72 بينما سجل هدف جبلة رجا رافع في الدقيقة 60 ليرفع جبلة رصيده إلى 25 نقطة وبقي رصيد المجد عند 19 نقطة.

وتختتم هذه الجولة غدا بلقاء الاتحاد مع حطين على ملعب السابع من نيسان في حلب.

وتصدر الجيش الترتيب برصيد 50 نقطة يليه تشرين بـ 49 نقطة ثم الوحدة بـ 47 نقطة فالاتحاد 41 نقطة فالطيلعة 39 نقطة والوثبة 35 نقطة ثم حطين 29 نقطة فالشرطة والنواعير بـ 27 نقطة لكل منهما فالكرامة 26 نقطة فجبلة 25 نقطة ثم الساحل 24 نقطة والمجد 19 نقطة وأخيرا الحرفيون بـ11 نقطة.