القضاء العسكري يأمر بإيداع شقيق بوتفليقة والجنرالين طرطاق وتوفيق الحبس المؤقت

جهينة نيوز:

أمر القضاء العسكري الجزائري بإيداع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، والجنرالين محمد مدين توفيق وبشير طرطاق الحبس المؤقت.

و بحسب وكالة الانباء الجزائرية أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، اليوم الاحد، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة"، حسب ما افاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.

وأوضح نفس المصدر أن "الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق, وبعد توجيه الاتهام, أصدر هذا الاخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة".