المقاومة الفلسطينية تنجح بإصابة جيب للاستخبارات الاسرائيلية بشكل مباشر

جهينة نيوز:

ذكرت مصادر إسرائيلية أنَّ الجيب المستهدف جنوب فلسطين المحتلة يتبع للاستخبارات العسكرية.

وبحسب الاعلام العبري أشارت المصادر الإسرائيلية أن هناك معلومات ستكون صادمة للمجتمع الإسرائيلي.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية بعد ظهر اليوم الاحد جيبا عسكريا اسرائيليا شمال قطاع غزة بصاروخ موجه "كورنيت" عن بعد.

وقال مصدر كبير في المقاومة في تصريحات صحفية ان افراد من المقاومة أطلقوا الصاروخ وانه اصاب الجيب بشكل مباشر مؤكدا ان لدى المقاومة مفاجات عديدة للاحتلال.

واكد شهود عيان ان طائرة مروحية نزلت في المكان وقامت بنقل الجرحى.

واعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية شمال قطاع غزة بصاروخ موجه مطور وقالت "ان القذيفة اصابته بشكل مباشر".

فلسطين اليوم