تراجع عدد مسافري مطار دبي الى 2.2% في الربع الأول من العام

جهينة نيوز

استقبل مطار دبي الدولي 22.2 مليون مسافر في الربع الأول من العام بانخفاض 2.2 بالمئة مقارنة به قبل عام.

ويعود انخفاض عدد الركاب بشكل أساسي إلى انخفاض عدد الرحلات والتحول في توقيت عطلة عيد القيامة.

وزادت أحجام البضائع 4.1 بالمئة في الربع الأول إلى 641 ألفا و250 طنا.

وعدد إجمالي رحلات الركاب في الربع الأول بلغ 95 ألف و857 رحلة، بانخفاض ثلاثة بالمئة على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئيا إلى ”المشاكل التي لاحقت الطائرة بوينغ 737 ماكس اعتبارا من 13 مارس اذار والتوقف عن استخدامها ريثما تظهر نتائج التحقيقات الرسمية“.

المصدر: رويترز