الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان على غزة

جهينة نيوز

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر مطالبة المجتمع الدولي بوقفه فورا وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وبينت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة معا أن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني يشكل مشاركة في الجريمة وتواطؤا معها مطالبة محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق رسمي فيها.

ودعت الخارجية إلى إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها “صفقة القرن”.

وفي السياق ذاته أدان المجلس الوطني الفلسطيني العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التوقف عن الصمت المخزي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين ويدمر الابنية السكنية والبنية التحتية مشيرا إلى أن هذه الجرائم جرائم حرب وانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشار المجلس إلى أن الإدارة الأمريكية التي تحاول تمرير “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية شريكة للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق الفلسطينيين داعيا إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة العدوان والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

من جهته أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستبيح الدم الفلسطيني وتقتل الأطفال أمام كاميرات العالم الذي لم يحرك ساكنا تجاه هذه الجرائم في تحد واضح لكل القوانين الدولية وبدعم مطلق من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وطالب مجدلاني المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال بوقف عدوانها على القطاع المحاصر.

وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ مساء الجمعة إلى استشهاد وإصابة العشرات وإلحاق دمار هائل بمنازل الفلسطينيين والبنية التحتية فيما ردت المقاومة الفلسطينية باستهداف مستوطنات الاحتلال بالصواريخ ما أدى إلى مقتل مستوطن واصابة العشرات بجروح.