12 ميدالية متنوعة لسورية في بطولة المتوسط للمصارعتين الحرة والرومانية

جهينة نيوز

حقق منتخب سورية للمصارعة اثنتي عشرة ميدالية متنوعة 6 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات في بطولة المتوسط للمصارعتين الحرة والرومانية للناشئين وتحت 23 عاماً التي اختتمت منافساتها اليوم في العاصمة التونسية تونس.

واستطاع منتخبنا حصد خمس ذهبيات وفضية و3 برونزيات في المصارعة الحرة على التوالي عبر عمر صارم وفوزي الحسن وأحمد ديركي وابراهيم طباع ومحمود سرغاية ومحمد فواز ومحمد أسد الدين الاسطة وأحمد الخاناتي وعلي نشيواتي.

وفي المصارعة الرومانية ظفر منتخبنا بثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية عن طريق علي النشيواتي ومحمد فواز وفوزي الحسن.

وكان منتخبنا حقق سبع ميداليات 4 فضيات و3 برونزيات في بطولة الترجي الدولية في تونس التي سبقت بطولة المتوسط عبر فوزي الحسن فضيتان بالحرة و الرومانية ومحمد أسد الدين الاسطة فضيتان بالحرة والرومانية وبكر الحايك برونزيتان بالحرة والرومانية ومحمد فواز برونزية في الرومانية.